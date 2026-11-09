Гинеколог подмосковного центра объяснила, когда нужно лечить миому

Заведующая гинекологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства, кандидат медицинских наук Тамара Добровольская рассказала о выборе тактики при миоме матки. Решение зависит от размеров и расположения узлов, симптомов, сопутствующих заболеваний и планов на беременность, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наблюдение возможно, если миома небольшая — до 2–3 см, не растет или растет минимально, не вызывает боли, обильных менструаций, давления на органы и не препятствует беременности. В таком случае рекомендованы УЗИ малого таза раз в 6–12 месяцев и контроль ферритина. Ограничения образа жизни не требуются.

Лекарства не устраняют миому полностью, но помогают справиться с симптомами. Их назначают при обильных менструациях с риском анемии, болях внизу живота или пояснице, быстром росте узла, а также для уменьшения его объема перед беременностью или операцией. Тамара Добровольская подчеркнула, что гормональную терапию подбирают строго индивидуально.

Среди показаний к операции врач назвала увеличение матки более чем на 4–5 недель за год, рост миомы после менопаузы, кровотечения, не поддающиеся медикаментозному лечению, хроническую боль и давление на мочевой пузырь или кишечник. Вмешательство также может потребоваться при бесплодии или невынашивании, если доказана связь с миомой, например при узле, деформирующем полость матки. Подозрение на онкологию требует обследования с помощью МРТ или УЗИ.

Миомэктомия позволяет удалить узлы и сохранить матку. При эмболизации маточных артерий без разрезов перекрывают кровоснабжение узла, после чего он уменьшается. Удаление матки применяют в крайних случаях, когда другие методы не помогли или деторождение не планируется.

Резкая боль внизу живота, неостанавливающееся кровотечение со сменой прокладок каждые 1–2 часа или повышение температуры на фоне боли требуют срочной помощи — звонка по номеру 103 либо обращения в стационар.

Врач также напомнила о регулярных обследованиях и поддержании здорового веса: жировая ткань вырабатывает эстрогены, способствующие росту миомы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.