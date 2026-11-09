Эксперт рассказала, как изменился офисный дресс-код

По словам Семеновой, смягчение корпоративных требований изменило отношение сотрудников к одежде. Особенно заметно это среди молодежи: гардероб стал способом самовыражения. Свобода выбора не обязательно означает небрежность — сотрудники могут внимательнее подбирать сочетания вещей и силуэты.

«Современный офисный гардероб все чаще строится вокруг индивидуальности. При этом даже в компаниях без официального дресс-кода сохраняются негласные требования. Сотрудник должен понимать, насколько его внешний вид соответствует рабочей обстановке, корпоративной культуре и характеру предстоящих встреч», — отметила Семенова.

Пандемия ускорила перемены: домашняя одежда стала частью рабочего гардероба, а на видеовстречах достаточно было выглядеть официально лишь в верхней части кадра. После возвращения в офисы прежние правила восстановились не везде. Многие компании допускают расслабленный образ в обычный день, но для встречи с клиентом или официального мероприятия может потребоваться строгий комплект.

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