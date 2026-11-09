Жительница Красноуральска потеряла около 300 тысяч, решив проучить парня

Свердловчанка попыталась заказать девушку по вызову для своего молодого человека, но попала к мошенникам. Под угрозами она взяла кредит и отправила им деньги, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Поводом для мести стало отсутствие близости в отношениях. Женщина нашла в интернете объявление Алсу. Та запросила 4 тысячи рублей за час и 12 815 рублей за страховку жизни. После перевода Алсу заявила, что платеж завис, и попросила повторить его. Заказчица согласилась.

Затем мужчина, представившийся Тимуром Ахмедовичем, сообщил о блокировке кассы и потребовал новые переводы для возврата денег. Когда женщина засомневалась, собеседники стали угрожать, назвав ее адрес, место работы и сведения о сыне.

Женщина взяла кредит и перевела 146 тысяч рублей через одно банковское приложение, затем столько же через другой банк. Мошенники потребовали еще 50 тысяч, но, узнав, что денег нет, оборвали связь.

«В итоге и коварный план проучить своего кавалера сорвался и сама дама осталась без личных сбережений. Пришлось идти в полицию и писать заявление. Напоминаю, что никогда и никому не следует переводить денежные средства незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись, тем более путанами или сутенерами. Проще некуда — немедленно прерывайте диалог и кладите трубку», — отметил Валерий Горелых.

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