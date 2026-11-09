Волонтеры провели в Петербурге фестиваль помощи бездомным животным

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Волонтеры компании «Газпромнефть — смазочные материалы» организовали в Санкт-Петербурге двухдневный благотворительный фестиваль помощи бездомным животным, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Фестиваль объединил инициативы «Собака ищет дом», «Дай лапу» и «Добрая мастерская». Они победили в конкурсе волонтерских проектов и прошли в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Гости знакомились с животными, оформляли попечительство, передавали приютам корм, медикаменты и другие принадлежности. Ветеринары и кинологи консультировали посетителей по содержанию и адаптации питомцев. Организаторы также провели встречи с владельцами бывших приютских собак и образовательные мероприятия для детей.

«Для помощи животным важна системность: разовые акции привлекают внимание к проблеме, но именно регулярная поддержка позволяет добиваться устойчивых результатов», — отметила учредитель благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Татьяна Шеина.

Животных с повышенной тревожностью оставили в привычной обстановке, чтобы избежать стресса от поездки. Потенциальным хозяевам показали видеовизитки с историями и особенностями этих питомцев.

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