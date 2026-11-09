Мошенники крадут деньги под видом продажи путевок в детские лагеря

Перед зимними каникулами аферисты активизировали обман родителей при продаже путевок в детские лагеря. Об этом рассказал эксперт ГК «Солар» Александр Вураско, сообщает Газета.ru .

По данным компании, мошенники торопят родителей: обещают скидку до вечера или последние места в группе. Они рассчитывают на нехватку времени для выбора отдыха на нужные даты.

«Главное — проверить две разные вещи: существует ли сам лагерь и действительно ли продавец имеет право предлагать туда путевки», — подчеркнул Вураско.

До заключения договора нужно найти лагерь в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Затем по официальным контактам уточнить наличие смены и сотрудничество с посредником: запись в реестре не подтверждает подлинность продавца.

В договоре должны быть указаны исполнитель, место и даты отдыха, услуги, стоимость и порядок возврата денег. Получатель платежа должен соответствовать договору или иметь полномочия принимать оплату. Смену реквизитов в родительском чате следует подтвердить звонком организатору по известному номеру.

Нельзя передавать коды входа и подтверждения банковских операций. Если деньги уже переведены или данные карты раскрыты, нужно немедленно связаться с банком, а при компрометации карты — заблокировать ее. Переписку и документы следует сохранить, при хищении денег — обратиться в полицию.

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