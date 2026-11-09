Невролог Марина Бондаренко начала прием в Егорьевской больнице

Врач-невролог Марина Владимировна Бондаренко приступила к работе в поликлинике №1 Егорьевской больницы. Она занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний нервной системы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Марина Бондаренко окончила Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького в 2018 году, а в 2020 году завершила там же ординатуру. Врач имеет опыт работы и действующую аккредитацию по неврологии.

Специалист лечит заболевания центральной и периферической нервной системы, а также направляет пациентов, перенесших инсульт, на реабилитацию. Прием проходит в кабинете 206 поликлиники №1 по адресу: муниципальный округ Егорьевск, улица 9-го Января, дом 25. Выход нового врача призван повысить доступность специализированной помощи для жителей округа.

Попасть к неврологу можно по направлению терапевта или лечащего врача при наличии медицинских показаний. Запись к терапевту доступна через региональный портал «Здоровье», «Госуслуги», по номеру 122, в регистратуре поликлиники №2, через инфомат и чат-бот «Денис» в Max.

«Я с самого раннего детства хотела быть врачом и помогать людям, поэтому выбрала именно это направление. В ней нужно постоянно учиться и улучшать свои знания. Я люблю то, чем занимаюсь, горжусь своей профессией», — рассказала врач-невролог Марина Бондаренко.

В Егорьевской больнице для молодых специалистов предусмотрены компенсация аренды жилья, дополнительные выплаты и социальная ипотека. Эти меры помогают привлекать и удерживать кадры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.