Мособлводоканал выполнил 483 мероприятия на коммунальных объектах за неделю

Мособлводоканал за прошедшую неделю, включая праздничный день, провел 483 плановых и срочных мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы охватили насосные станции, водозаборные узлы, очистные сооружения, магистральные и внутриквартальные трубопроводы. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что начатая в прошлом году подготовка к холодам продолжается. Комплекс профилактических мероприятий доведен до муниципалитетов, министерство сопровождает каждый этап.

Орехово-Зуевский филиал заменил насос на повысительно-насосной станции на улице Текстильщиков в Ликино-Дулеве. В деревне Давыдово на канализационной насосной станции на Лесной улице отремонтировали насос, а в Дрезне на Совхозной установили дренажный насос для откачки грунтовых вод и защиты оборудования.

В Электростали на Юбилейной улице отремонтировали колодец, на улице Маяковского промыли водопроводную сеть для улучшения качества воды. На насосной станции установили два шаровых крана диаметром 150 мм для надежного управления потоками, на районной насосной станции отремонтировали короб вентиляции приемного отделения. На бульваре 60-летия Победы восстановили второй ввод в многоквартирный дом — резервную линию водоснабжения.

В Шатуре совместно с подрядчиком очистили приемное отделение канализационной насосной станции № 6 для предотвращения засоров и излива стоков. С очистных сооружений вывезли обезвоженный ил. На Спортивной улице сварочными работами на техническом окне коллектора диаметром 500 мм устранили точечное повреждение трубы.

В Павловском Посаде восстановили сети горячего водоснабжения на улице Кирова и холодного — на улице Белинского.

Сообщить о снижении качества воды или утечке, уточнить график плановых отключений можно по бесплатному круглосуточному телефону +7 (800) 222-02-05. Оперативное обращение помогает диспетчерам быстрее направить профильную бригаду и устранить неполадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.