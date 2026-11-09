Врачи НИКИ детства объяснили, как распознать диабет у ребенка

Специалисты НИКИ детства в рамках Недели борьбы с диабетом напомнили родителям о симптомах заболевания и правилах поддержки детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У детей чаще встречается диабет 1-го типа: иммунная система повреждает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Этот гормон помогает глюкозе поступать из крови в клетки. Болезнь не связана напрямую с употреблением сладостей или ошибками родителей и требует постоянного введения инсулина.

У детей и подростков бывает и диабет 2-го типа. Среди факторов риска — наследственность, избыточная масса тела и недостаток физической активности. Определить тип заболевания и назначить лечение может только врач.

Сильная жажда, частое мочеиспускание, в том числе ночью, выраженная слабость и утомляемость — поводы обратиться за медицинской помощью. При сочетании этих признаков откладывать визит нельзя: диабет 1-го типа у детей может развиваться быстро.

В многопрофильном стационаре НИКИ детства работает Школа диабета. Семьи учатся контролировать глюкозу, соблюдать назначенную инсулинотерапию, организовывать питание и безопасную физическую активность, действовать при изменении самочувствия ребенка. Навыки самостоятельной заботы о себе нужно развивать постепенно, не перекладывая ответственность за лечение слишком рано.

Ученые института также разработали приложение для расчетов, связанных с питанием, и его контроля. Оно не заменяет консультации эндокринолога и индивидуальных рекомендаций.

Психологи НИКИ детства помогают детям адаптироваться к заболеванию, справляться с тревогой и трудностями постоянного самоконтроля. Обвинять или наказывать ребенка за показатели глюкозы нельзя: на них влияют питание, нагрузка, стресс, болезнь и другие факторы. Причины отклонений следует разбирать с лечащей командой.

Диабет требует ежедневного внимания, но не должен лишать ребенка общения, учебы, увлечений и движения. Лечение, обучение и поддержка близких помогают вести полноценную жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.