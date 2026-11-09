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Мужчина погиб на стройке жилого комплекса в Кемерове

Днем 8 ноября на стройке нового жилого комплекса на Притомском проспекте в Кемерове погиб мужчина средних лет, сообщает vse42.ru .

Информация о происшествии появилась в соцсетях. По этим сообщениям, мужчина проник на территорию стройки и забрался на башенный кран, после чего разбился насмерть.

Экстренные службы региона подтвердили VSE42.Ru факт гибели человека, но не раскрыли подробности случившегося.

Следственное управление Следственного комитета по Кузбассу сообщило изданию, что не комментирует происшествие.

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