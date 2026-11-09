Андрей Воробьев: мероприятия по посадке деревьев в Подмосковье стали народными

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что лес — это важнейшая часть экосистемы региона. Жители активно участвуют в посадке деревьев. Эти мероприятия стали по-настоящему народными, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Московской области обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов промежуточные итоги и дальнейшие задачи по сохранению подмосковных лесов. Речь шла о восстановлении зеленых угодий, проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и акций по посадке с участием жителей.

Воробьев подчеркнул, что продолжать лесовосстановительные мероприятия и следить за чистотой лесов очень важно. Особое внимание стоит уделить зеленым массивам, которые находятся рядом с крупными населенными пунктами, парками и магистралями.

«Для Подмосковья лес — важнейшая часть экосистемы, он занимает 42% нашей территории. Мы всегда видим, как жители активно участвуют в мероприятиях по посадке деревьев, которые стали традиционными и по-настоящему народными. Благодаря экологическим акциям с 2013 года высажено 16,3 млн саженцев в лесах и 3,5 млн саженцев в парках. А всего в Подмосковье за 14 лет посажено 159 млн деревьев, площадь лесовосстановления превысила площадь санитарных рубок. Наша задача — сохранять этот темп, поддерживать интерес и включенность жителей как за счет полюбившихся форматов, так и за счет новых инициатив», — заявил Воробьев.

Работы по лесовосстановлению

Леса Московской области, пострадавшие в 2010–2015 годах от масштабных пожаров и распространения короеда-типографа, постепенно восстанавливаются. За последние 14 лет в регионе провели санитарные рубки на площади 52 тыс. га, а восстановительные мероприятия охватили 63 тыс. га. Площадь территорий, на которых восстановили лес, уже на 20% превысила площадь участков, подвергшихся вырубке.

Работы по восстановлению лесного фонда продолжаются. В текущем году в Подмосковье планируют не только выполнить, но и перевыполнить установленный показатель. Изначально лесовосстановление должно было пройти на площади 895 га, однако фактически его проведут на 916 га.

Всего в этом году в регионе высадят 3 млн молодых деревьев. Для посадок используют исключительно материал, выращенный в Московской области. Власти намерены продолжить эту работу и в следующем году: на 2027 год запланировано восстановление лесов на территории не менее 1,7 тыс. га.

При этом высадка саженцев — лишь начальный этап длительного процесса. Как подчеркнул председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, молодые насаждения нуждаются в регулярном уходе. Он включает агротехнические и лесоводственные мероприятия, осветление и прочистку лесных участков.

Полноценная лесная экосистема формируется не за один сезон. По оценке специалистов, примерно через 20 лет после посадки молодые деревья превращаются в сформировавшийся лес. Поэтому результат восстановительных работ зависит не только от количества высаженных саженцев, но и от того, насколько тщательно за ними будут ухаживать в последующие годы.

Акции по посадке леса, объединяющие жителей

С 2013 года в Московской области регулярно проводят массовые акции по восстановлению лесов, к которым присоединяются местные жители. Весной традиционно проходят мероприятия «Лес Победы» и «Сад памяти», осенью — «Наш лес. Посади свое дерево», «Сохраним лес» и «День в лесу. Посади свое дерево». За 14 лет такие инициативы стали масштабной частью региональной программы лесовосстановления.

Первая акция состоялась в 2013 году на территории Электрогорска, в Ногинском лесничестве. Участок сильно пострадал от пожаров, поэтому для восстановления леса на площади около 45 га высадили почти 200 тыс. сеянцев сосны. В мероприятии участвовали 3,5 тыс. человек. Спустя годы на этом месте вырос молодой лес: высота деревьев уже достигла 5 метров.

В 2015 году эстафету подхватили жители городского округа Химки. Тогда 3,5 тыс. участников высадили более 70 тыс. сосен. Еще одна крупная посадка прошла два года спустя в Истринском лесничестве, неподалеку от деревни Славково. К ней присоединились 5 тыс. человек, которые посадили почти 60 тыс. сосновых сеянцев. Сегодня высота деревьев на этих участках превышает 3 метра.

Особенно масштабными стали акции 2018 года. Весной в городском округе Солнечногорск участники высадили 155 тыс. сосен, а осенью в Люберцах посадили более 65 тыс. саженцев сосны и ели. В каждом из двух мероприятий приняли участие свыше 8 тыс. жителей.

После перерыва, связанного с пандемией, массовые посадки возобновились. Среди заметных мероприятий последующих лет — акции в Мытищах в 2021 году и Рузе в 2025-м. Весной 2026 года к восстановлению леса вновь присоединились жители Химок: около 2 тыс. человек высадили 22 тыс. сеянцев ели.

Всего за 14 лет в Подмосковье организовали около 1,4 тыс. лесовосстановительных акций. Их участниками стали 465 тыс. человек, которые совместными усилиями посадили 16,3 млн деревьев. Общая площадь участков, охваченных посадками, превысила 4,5 тыс. га.

География мероприятий охватила множество территорий региона: акции проходили как в Клину и Дмитрове, так и в Шатуре и Егорьевске. Посаженные в разные годы деревья постепенно превращаются в молодые леса, а сами мероприятия продолжают привлекать жителей к восстановлению природных территорий Подмосковья.

«Массовые посадки леса стали доброй традицией Подмосковья, которая объединяет поколения. Причем, эта традиция вышла за пределы лесных угодий ‒ в муниципалитетах за 10 лет в акциях приняли участие 1,5 млн человек, которые высадили 4,7 млн деревьев. Сейчас у нас действуют три формата участия в акциях: массовый, корпоративный и образовательный. На следующий год добавим еще один ‒ семейный», — рассказал Ларькин.

Спецпрограмму планируют запустить для семей с новорожденными детьми. В честь рождения ребенка родители смогут высадить именное дерево в выделенном секторе на центральной площадке. Также они получат сертификат об участии в акции.

Регулярные санитарно-оздоровительные работы

Помимо восстановления лесных массивов и массовых посадок деревьев, в Московской области проводят регулярные санитарно-оздоровительные работы. Они направлены на поддержание здоровья лесов, защиту насаждений от вредителей и болезней, а также снижение пожарной опасности.

В перечень таких мероприятий входят уборка неликвидной древесины, выборочные и сплошные санитарные рубки, удаление аварийных деревьев. Специалисты убирают с лесных участков засохшие, поврежденные, сломанные и больные растения, которые могут представлять угрозу для окружающих деревьев и людей.

В следующем году санитарно-оздоровительные мероприятия планируется провести на территории площадью более 4 тыс. га. Работы затронут участки вдоль Минского, Ленинградского, Новорижского, Горьковского и других шоссе. Также в программу включены лесные территории вблизи населенных пунктов Одинцовского округа, Химок, Красногорска, Истры и ряда других городских округов.

Примечательно, что около двух третей участков попали в план благодаря обращениям жителей. Это означает, что значительная часть работ будет проводиться с учетом запросов людей, которые сообщают о проблемных и потенциально опасных участках леса.

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