МЖД решила проблему пробок на переезде в Ястребках Одинцовского округа
Чтобы не допускать длительного закрытия ж/д переезда возле деревни Ястребки в Одинцовском округе, грузовые поезда будут временно останавливаться за границами переезда, сообщили РИАМО в пресс-службе МЖД.
Там подчеркнули, что так поезда не будут мешать проезду автомобилей.
«Приносим водителям извинения за доставленные ранее неудобства», — добавили в МЖД.
Ранее жители округа пожаловались, что красный сигнал долго горит на переезде в Ястребках, а поезда в это время стоят на месте. Товарные составы останавливаются около путей, чтобы пропустить других или просто отстояться, но светофор для машин в это время горит красным. Люди нервничают и очень долго ждут открытия переезда.
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