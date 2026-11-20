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Пользователи системы умного дома «Яндекса» пожаловались на сбои в работе сервиса, следует из данных на сайте платформы Downdetector .

Сбои зафиксированы в районе 0.50 мск. При этом больше всего жалоб поступает из Москвы — 9%.

В частности, пользователи жалуются на невыполнение сценариев, ошибки при подключении устройств и т. д.

Ранее бот-аккаунты помогли распространить теории заговора вокруг крупных сбоев в работе технологических компаний.

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