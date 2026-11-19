Бот-аккаунты помогли распространить теории заговора вокруг крупных сбоев в работе технологических компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Axios.

На прошлой неделе с масштабными перебоями столкнулись Microsoft, Apple, JPMorgan Chase, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и другие компании. Пока официальных разъяснений о причинах столь крупных инцидентов не было, боты нагнетали тревогу в соцсетях.

После того как FAA приостановило полеты, в Сети начали предполагать, что дело во внедрении в ведомстве инструмента на базе искусственного интеллекта. Некоторые связывали массовый сбой Microsoft с недавними сокращениями в корпорации. Кто именно управляет аккаунтами, распространяющими сведения о якобы согласованных кибератаках на компании, на данный момент не установлено.

По данным издания, боты опираются на растущую тревогу людей из-за частых кибератак и тем самым усиливают подозрения, что власти что-то скрывают. Доказательств того, что сбои стали частью единой спланированной кампании, нет. Большинство компаний позже объяснили перебои техническими причинами, а не действиями сторонних злоумышленников.

Директор американской Национальной разведки Джей Клейтон ранее заявлял, что технические сбои, с которыми в последнее время сталкиваются США, не были вызваны кибератаками.

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