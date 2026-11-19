Подрядчик завершает обновление площадки для выгула собак в парке «Сестрорецкий» в Клину. На огражденной территории площадью 345 кв. м установили девять элементов для игр и дрессировки. Открытие запланировано к концу недели.

Площадку для выгула собак обновляют в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» по адресу: Клин, улица Мира, дом 21Б. Она расположена вблизи туалетных модулей и занимает 345 кв. м.

Рабочие демонтировали старое оборудование для игр и дрессировки. 18 ноября подрядчик с помощью бензобуров и цемента установил последний из девяти новых элементов.

На огражденной территории разместили бум для собак, тоннель, балансир, грибки, комплект обручей и барьеры трех высот. Также здесь установили лавочку, урну и информационный стенд. Владельцы собак, гуляющие рядом, с интересом наблюдают за ходом работ.

Завершающим этапом станет засыпка всей поверхности площадки песком. Открыть ее планируют к концу этой недели.

Автор текста и медиа — Данила Кирьянов.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.