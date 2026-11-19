Крокодил и питон под запретом: москвичи не смогут купить экзотических животных

Тверская межрайонная прокуратура проверила сообщения о продаже в Сети животных, которых нельзя держать дома. В ходе проверки сотрудники нашли ресурс с объявлениями о продаже крокодила и питона, после чего обратились в суд и запретили интернет-ресурс, об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства .

По данным прокуратуры, сайт был открыт для всех посетителей, а предложение о покупке в том числе крокодила обращалось к неограниченному кругу лиц.

По закону об ответственном обращении с животными держать крокодилов и питонов в домашних условиях нельзя. За нарушение требований к содержанию животных предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и запретил сайт. Как только решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

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