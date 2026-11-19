На Новомихайловском шоссе в Москве опрокинулся грузовик с мусором
В Москве на Новомихайловском шоссе, на пересечении с Филатовским, опрокинулся грузовик. Судя по опубликованному кадру в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», машина завалилась на бок.
Предполагается, что грузовик перевозил мусор. В кузове находилось большое количество мешков с содержимым, похожим на строительные отходы.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС.
Что произошло с водителем грузовика, на момент публикации заметки неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
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