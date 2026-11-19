На Новомихайловском шоссе в Москве опрокинулся грузовик с мусором Происшествия сегодня в 21:06

В Москве на Новомихайловском шоссе, на пересечении с Филатовским, опрокинулся грузовик. Судя по опубликованному кадру в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», машина завалилась на бок.

Предполагается, что грузовик перевозил мусор. В кузове находилось большое количество мешков с содержимым, похожим на строительные отходы. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Что произошло с водителем грузовика, на момент публикации заметки неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.