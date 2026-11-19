Центр открылся 22 сентября 2026 года . В новом здании дети могут жить постоянно или оставаться на рабочую неделю, проводить в центре день или находиться здесь временно. Здесь выхаживают младенцев, лечат и проводят реабилитацию, а матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают поддержку вместе с детьми. Центр рассчитан на 75 мест, в нем работают 70 сотрудников из сферы здравоохранения и социальной защиты.

Председатель совета директоров компании «Ковры Кайраккума» Зафар Яхьеевич Азимов построил в Худжанде новое здание Центра поддержки семьи и ребенка и безвозмездно передал его государству. Прежде учреждение с 80-летней историей занимало двухэтажный дом середины прошлого века, который давно нуждался в обновлении. На его месте вырос трехэтажный комплекс «Навниҳоли Ватан» площадью более 2,5 тыс. кв. м с кабинетами реабилитации, карантинным блоком, сквозными лифтами и собственной благоустроенной территорией.

Фото - © Зафар Азимов и Эмомали Рахмон на открытии центра «Навниҳоли Ватан», 22 сентября 2026 года

За каждым из этих направлений стоит конкретная потребность. В центр приходят дети из самых разных семей многонационального Худжанда, где переплетаются культуры, языки и традиции. У каждой семьи своя история и свои жизненные обстоятельства. Одному ребенку нужен постоянный уход, другому достаточно нескольких часов занятий и процедур в течение дня, третьему — восстановление после тяжелого периода жизни. Матери с младенцем порой нужна временная опора, чтобы прийти в себя и решить, что делать дальше. Теперь все эти задачи решаются в одном учреждении.

Для центра это новая глава в долгой истории. Он работает с 1946 года и до недавнего времени был Домом ребенка — специальным лечебным учреждением для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня здесь поддерживают не только детей, но и их семьи. Новое здание соразмерно нынешнему масштабу работы.

Решение строить заново

Фото - © Вспомогательные постройки на территории прежнего центра

Центр содержится за счет городского бюджета, но ему всегда помогали предприятия и частные компании. Среди них — «Ковры Кайраккума»: компания много лет участвовала в решении самых разных вопросов учреждения. Зафар Азимов, уроженец Худжанда, неоднократно бывал в центре и хорошо знал его работу. Со временем стало ясно, что обновлением отдельных помещений современных условий не создать: центру нужно здание, изначально спроектированное под его задачи. Тогда Зафар Азимов решил построить его за свой счет и безвозмездно передать учреждению.

«С юных лет я мечтал о том, что однажды, когда у меня появится возможность, я построю для детей новый дом — место, где они будут чувствовать себя в безопасности, окруженные теплом и заботой. И когда эта мечта стала реальностью, я с огромной радостью приступил к строительству нового центра. Для меня было важно создать не просто новое здание, а пространство, в котором будет все необходимое для комфортного детства и полноценного развития. Пространство, которое я с такой же любовью и заботой создавал бы для собственных детей. Ведь каждый ребенок заслуживает самого лучшего», — рассказывает Зафар Азимов.

Фото - © Прачечная в прежнем здании центра

Строительство заняло меньше года. Его завершили к 35-летию государственной независимости страны, и центр открыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Новое здание получило имя «Навниҳоли Ватан», что в переводе с таджикского значит «Саженец Родины».

Как устроено новое здание

Фото - © Групповая комната в новом здании центра

Проект выстраивали вокруг повседневной работы центра. Зафар Азимов участвовал в его обсуждении с самого начала, и в первую очередь решались практические вопросы: где разместить группы, как будут передвигаться по зданию сотрудники, что сделать, чтобы детям было удобно в каждом помещении.

Ответом на эти вопросы стала продуманная планировка. Для лечения и восстановления в центре есть кабинеты реабилитации и массажа, процедурный кабинет, изолятор и карантинное помещение. Дети живут в группах ухода и пятидневного пребывания, младенцы — в отдельной группе, и при каждой оборудована столовая. Мамам с малышами отведено отделение матери и ребенка. Есть спортивный зал и зал для праздников, где показывают кино. В здании также работают своя кухня и современная прачечная.

Этажи связывают сквозные лифты с выходом на обе стороны. Такие лифты дороже и сложнее в монтаже, зато с кроваткой, коляской или каталкой не нужно разворачиваться в тесной кабине: сотрудник въезжает с одной стороны и выезжает с другой.

Тот же подход виден в деталях. Сантехника в ванных комнатах подобрана под детский рост, у каждого ребенка своя кроватка. Для новых воспитанников предусмотрены отдельные спальни: в первые дни ребенок спокойно привыкает к новому месту, а остальные дети защищены от возможных инфекций.

Заново обустроили и двор. Здесь появились детская площадка на 530 кв. м и беседка, высажены декоративные и вечнозеленые деревья, кустарники и цветы. Асфальтом и плиткой покрыто 3,7 тыс. кв. м. Для отопления в холодный сезон на территории построена собственная котельная.

Как здесь помогают

Фото - © Кабинет реабилитации в новом здании центра

Сейчас в центре 27 воспитанников. Двадцать два ребенка живут здесь круглосуточно, еще пятеро остаются на рабочую неделю. Постоянно проживающие дети распределены по трем группам, каждая рассчитана примерно на десять человек. Для тех, кого приводят только на день, предусмотрено шесть мест.

За здоровье воспитанников отвечают три врача, в том числе неонатолог и детский невропатолог. Психолог, логопед и реабилитолог занимаются развитием и восстановлением, а процедуры и массаж назначают по медицинским показаниям.

Помощь здесь получает каждый, кому она нужна. Центр объединяет и поддерживает представителей разных народов, и истории нынешних воспитанников хорошо это показывают. Больше полугода назад сюда поступили братья шести и трех лет из семьи этнических русских. Дома они не получали должного ухода, и к моменту поступления у них были истощение и проблемы с кожей, а один из мальчиков страдал от серьезногонарушения зрения. Детей перевели на полноценное питание и начали лечение, а специалисты вели подробный дневник наблюдений. За несколько месяцев вес обоих подопечных Центра вернулся к норме, кожа восстановилась, а зрение удалось вернуть почти на 60%. Сейчас оба проходят социальную адаптацию и привыкают к обычной жизни среди сверстников.

Отдельное направление — работа с матерями. В центре исходят из того, что здоровье младенца прежде всего зависит от состояния матери, поэтому в новом здании поддержке женщин отвели целое отделение. Мамы с маленькими детьми, оказавшиеся в трудном положении, могут на время поселиться здесь, пройти лечение и получить консультации специалистов. Другие приходят днем: пока ребенок спит в отдельной комнате, мать может поговорить с врачом или психологом. Сейчас в отделении живет мама с малышом. Она, как и братья, этническая русская.

Новый этап

После передачи комплекса государству его содержание и работу финансирует бюджет.Сейчас занято меньше половины мест, так что центр может принимать новых воспитанников.

Учреждение, открытое в первый послевоенный год, начинает девятое десятилетие своей работы в новых стенах. Задача у центра остается прежней: поддерживать детей и семьи тогда, когда им это особенно нужно.