Вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Дмитрий Ядров наградили регионы, ставшие лучшими по дорожной части нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Церемония прошла в Москве в рамках «Транспортной недели — 2026». Московская область получила награду за качество объектов, об этом сообщила пресс-служба Хуснуллина.

«Сегодня за высокие показатели качества реализации дорожных объектов нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ по итогам 2026 года диплом получила Московская область. Хочу поблагодарить главу региона (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — ред.) и руководство дорожных учреждений за их добросовестную работу и бесценный вклад в развитие российской дорожной отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. Ведь по дорогам ездит каждый житель, и все, что мы делаем, касается каждого», — сказал Хуснуллин.

О наградах

Победителям вручили памятные дипломы и символические золотые катки. Оценка велась по нескольким направлениям: достижение показателей эффективности дорожных программ, исполнительская и финансовая дисциплина, качество сданных объектов, а также информационное сопровождение нацпроекта и работа системы общественного контроля.

Дипломы и золотые катки за лучшие результаты по итогам года получили Амурская, Пензенская и Рязанская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Кабардино-Балкария и Чечня. Отдельно среди воссоединенных регионов отметили команду Луганской Народной Республики.

Дипломы за продвижение в реализации мероприятий нацпроекта достались проектным офисам Курской области, Алтая и Башкортостана. За качество объектов отметили Московскую и Тульскую области и Ставропольский край.

Финансовую дисциплину на высоком уровне показали Астраханская, Воронежская и Самарская области, а информационное сопровождение лучше всех вели Брянская, Вологодская и Саратовская области. Среди подведомственных Росавтодору учреждений награды получили ФКУ ДСД «Дальний Восток» за работу с Хабаровским и Приморским краями, ФКУ Упрдор «Россия» за сотрудничество с Новгородской областью, ФКУ Упрдор «Тамань» за взаимодействие с ДНР и ФКУ «Новороссия» за совместную работу в Херсонской и Запорожской областях.

О планах

Хуснуллин назвал развитие дорог важным направлением нацпроекта и одним из ключевых условий прогресса страны, роста экономики и повышения благосостояния людей. По его словам, к 2030 году качество жизни нужно улучшить на 30 процентов в 2160 опорных населенных пунктах, а хорошая улично-дорожная сеть в городах и селах остается главным приоритетом. Сейчас 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях приведены в нормативное состояние, работы на региональных и федеральных трассах идут системно, развиваются международные коридоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мосты играют важнейшую роль в жизни Подмосковья и обеспечивают транспортную доступность, поэтому необходимо возводить новые объекты.

«В Московской области сотни мостов, и мы должны успевать строить новые для того, чтобы не парализовать жизнь города и жизнь нашего региона. В округе Рогачевского моста (Дмитровский округ — ред.) живет более ста тысяч человек. Все его очень ждут», — сказал Воробьев.

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