ИИ устроил потоп из-за картинки: вывеску с пламенем приняли за пожар в Китае

В Китае автоматическая система пожаротушения, которой управляет искусственный интеллект (ИИ), залила водой вывеску с изображением огня. Нейросеть посчитала нарисованное пламя настоящим пожаром, и датчики воды сработали сами, сообщает РЕН ТВ .

Момент, когда из системы тушения пошла вода, очевидцы сняли на видео. На опубликованных кадрах видно, как направленная струя воды била точно в изображение огня и пыталась его потушить.

В результате инцидента никто не пострадал. Других подробностей о случившемся не приводится.

О причинах сбоя и о том, как отреагировали владельцы вывески и местные службы, на момент публикации неизвестно.

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