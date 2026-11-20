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В Хабаровском крае в результате пожара в доме погибли три человека

В городе Вяземском в Хабаровском крае в деревянном доме произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате происшествия погибли двое маленьких детей и 19-летний молодой человек.

В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 3 единицы техники. Огонь охватил пристройку к частному деревянному дому и перешел на жилые помещения по улице Смирнова. Площадь пожара составила 45 кв. м.

Из огня смог спастись 25-летний мужчина, с ожогами рук его госпитализировали. При пожаре погибли его двое сыновей четырех и шести лет и 19-летний брат.

Ранее в подмосковной деревне Коргашино, расположенной в городском округе Мытищи, вспыхнул крупный пожар в частном жилом доме.

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