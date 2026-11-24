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В Москве ожидается самый сильный снегопад этой осени

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Московском регионе 24–25 ноября прогнозируется снегопад, который может стать наиболее интенсивным с начала осени по количеству выпавшего снега, сообщает ТАСС .

По словам синоптика, предстоящие осадки не станут рекордными по общему объему влаги, однако по количеству снега это будет самый сильный снегопад нынешней осени.

Паршина также напомнила, что ранее в ноябре в столичном регионе уже наблюдались значительные осадки.

Так, в ночь на 14 ноября выпало 13–14 мм дождя, а 19 ноября метеорологи зафиксировали еще около 7 мм осадков.

Снежный покров, который начал формироваться в Москве 23 ноября, больше не растает и продержится до весны 2027 года.

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