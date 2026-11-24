В Москве ожидается самый сильный снегопад этой осени
Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Московском регионе 24–25 ноября прогнозируется снегопад, который может стать наиболее интенсивным с начала осени по количеству выпавшего снега, сообщает ТАСС.
По словам синоптика, предстоящие осадки не станут рекордными по общему объему влаги, однако по количеству снега это будет самый сильный снегопад нынешней осени.
Паршина также напомнила, что ранее в ноябре в столичном регионе уже наблюдались значительные осадки.
Так, в ночь на 14 ноября выпало 13–14 мм дождя, а 19 ноября метеорологи зафиксировали еще около 7 мм осадков.
Снежный покров, который начал формироваться в Москве 23 ноября, больше не растает и продержится до весны 2027 года.
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