Снежный покров, который начал формироваться в Москве 23 ноября, больше не растает и продержится до весны 2027 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеостанции на ВДНХ, пока толщина слоя не превышает полсантиметра. Однако в ближайшие дни на фоне холодных прогнозов на конец ноября и начало декабря сугробы заметно вырастут.

Во вторник, 24 ноября, столичный регион окажется под воздействием активного балканского циклона. Его центр днем сместится на юго-восток ЦФО.

С утра в Москве пройдет небольшой снег, который усилится до умеренного после 13:00-14:00. Температура воздуха будет держаться около нулевой отметки при ветре 5–10 метров в секунду. Это создаст условия для гололедицы, а атмосферное давление упадет на 10–12 единиц ниже нормы. К вечеру высота снежного покрова достигнет 3–8 сантиметров.

Кульминация непогоды ожидается в середине ночи на среду, 25 ноября, когда город останется в зоне влияния периферии циклона. Синоптик прогнозирует сильные снегопады, метели, порывистый северный ветер и похолодание до 1–3 градусов ниже нуля. Ослабевать осадки начнут только во второй половине среды. Днем температура составит от 0 до -2 градусов, давление пойдет вверх, а сугробы к вечеру подрастут до 6–11 сантиметров.

Суммарно за вторник и среду в Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков, а в южных и восточных районах Подмосковья — до 20 миллиметров. Это соответствует четверти или трети ноябрьской нормы. К четвергу, 26 ноября, циклон сместится на северо-восток Европейской России. Осадки станут локальными и сойдут на нет, ночные температуры опустятся до минус 3–5 градусов, а дневные составят от нуля до -2 градусов.

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