Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в Подмосковье активно используются мусорные контейнеры из переработанного пластика, в этом году установили 286 тар из этого материала.

«В этом году мы массово использовали материалы для контейнерных площадок из переработанного пластика. Сделали 286 контейнерных площадок из этого материала. В прошлом году у нас их было 90, сейчас уже 286, а всего 376 площадок мы сделали из переработанного пластика. Безусловный лидер в этом Красногорск, они сделали более 100 площадок. Они и более ремонтопригодны, и эстетически более привлекательны», — сказал Даниленко.

Министр отметил, будем в следующем году также продолжать делать площадки из переработанного пластика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

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