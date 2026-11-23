Лидер православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в интервью с Ксенией Собчак вспомнил события 2010-х годов, когда в храме Христа Спасителя устроили акцию с танцами на алтаре. Участниц он назвал «торпедой».

По его словам, акция была лишь началом, а главное действие разыгралось уже после нее. Кормухин считает, что православие всегда оставалось угрозой для определенных проектов. Именно так он объяснил и внимание к храмам, и атаки на них.

В тот период, по словам Кормухина, движение противостояло проплаченным протестам. Противники строительства храмов выходили с лозунгом «нам здесь храм не нужен» и блокировали работы.

Тогда, как утверждает собеседник, опасность для традиционных ценностей и возведения храмов была реальной.

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