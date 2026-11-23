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Адвокат Джигана Жорин госпитализирован без сознания в Италии

Известный отечественный адвокат Сергей Жорин в бессознательном состоянии, предположительно, поступил в травматологическое отделение клиники Cattinara, расположенной в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

По информации издания, 50-летнего юриста доставили в медучреждение в экстренном порядке. Врачи готовят его к операции.

В больнице подтвердили необходимость срочного хирургического вмешательства, однако воздержались от комментариев относительно диагноза и тяжести состояния россиянина. Получить оперативный комментарий от Жорина журналистам не удалось.

Адвокат получил широкую известность, благодаря ведению резонансных дел звезд отечественных эстрады и медиаиндустрии, в том числе громких бракоразводных процессов. Одним из его клиентов является рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн).

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