Адвокат Джигана Жорин госпитализирован без сознания в Италии
Фото - © Сергей Мамонтов/РИА Новости
Известный отечественный адвокат Сергей Жорин в бессознательном состоянии, предположительно, поступил в травматологическое отделение клиники Cattinara, расположенной в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.
По информации издания, 50-летнего юриста доставили в медучреждение в экстренном порядке. Врачи готовят его к операции.
В больнице подтвердили необходимость срочного хирургического вмешательства, однако воздержались от комментариев относительно диагноза и тяжести состояния россиянина. Получить оперативный комментарий от Жорина журналистам не удалось.
Адвокат получил широкую известность, благодаря ведению резонансных дел звезд отечественных эстрады и медиаиндустрии, в том числе громких бракоразводных процессов. Одним из его клиентов является рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн).
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