Тренинг «Без Промилле» прошел в колледже «Подмосковье» под руководством специалиста Региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе лекции студенты узнали, как алкоголь влияет на реакцию, координацию и восприятие дорожной обстановки. Обсудили реальные риски управления автомобилем в состоянии опьянения и последствия необдуманных решений за рулем.

После познавательной лекции студентам предложили испытать специальные очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Уникальные очки позволили наглядно увидеть, как меняется восприятие окружающего мира, нарушается координация и насколько сложными становятся даже привычные действия.

Практическая часть вызвала особый интерес: студенты смогли не просто услышать о последствиях употребления алкоголя, но и наглядно прочувствовать, почему нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Главный посыл тренинга: за рулем нет места алкоголю! Безопасность на дороге начинается с личной ответственности каждого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.