В рамках модернизации мусорных контейнерных площадок в Подмосковье, 59 таких объектов переместили в более удобные места, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«В Ленинском округе у нас была самая масштабная работа по модернизации и переносу контейнерных площадок. 101 площадка в этом году, всего из них перенесено 59 площадок. Это те площадки, которые находились в неудобных местах, те, из которых зимой было тяжело вывести мусор. Мы вместе с администрацией Ленинского округа проанализировали ситуацию и нашли удобные места. Перенесли 59 площадок», — сказал Даниленко.

В качестве конкретного примера Даниленко привел ситуацию в ЖК «Бутово-парк», где площадку перенесли и модернизировали, так жалобы сократились до нуля.

Также благополучный пример такой практики имеется в городе Жуковский, по адресу: ул. Гагарина, д. 83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.