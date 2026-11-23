Жители Эстонии выступили за сохранение возможности пересекать российскую границу после введения ограничений, запланированных Таллином на 1 декабря. Авторы петиции, которую подписали уже почти 1,9 тыс. человек, требуют предусмотреть исключения для поездок по семейным и гуманитарным обстоятельствам, в частности для посещения пожилых и больных родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Инициаторы обращения считают, что даже при обеспечении национальной безопасности власти должны учитывать права граждан, закрепленные Конституцией, а также семейные связи и гуманитарные потребности. Они предлагают сохранить возможность пересечения границы тем, кому необходимо навещать близких в России, а также людям, возвращающимся из РФ в Эстонию.

Петиция появилась на фоне решения эстонского правительства закрыть с 1 декабря все пограничные переходы на российском направлении. Ограничения планируется ввести на шесть месяцев, после чего власти должны оценить необходимость их продления либо отмены.

Решение Таллина уже вызвало критику со стороны руководства приграничных регионов. Представители местных властей предупреждают, что прекращение работы переходов может негативно отразиться на экономике территорий, где трансграничные поездки имеют существенное значение для жителей и бизнеса.

Сейчас между Россией и Эстонией действуют три международных пограничных перехода: «Нарва — Ивангород», работающий для пешеходов, а также «Койдула — Куничина Гора» и «Лухамаа — Шумилкино», через которые могут проходить как пешеходы, так и автомобилисты.

МИД России 23 ноября заявил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги в связи с решением Таллина закрыть пограничные переходы на российско-эстонской границе. В российском внешнеполитическом ведомстве связали это решение с обвинениями Эстонии в адрес России по поводу предполагаемого неудавшегося поджога предприятия военно-промышленного комплекса под Таллином.

Как сообщили в МИД РФ, эстонский дипломат был вызван в ведомство, где ему выразили протест в связи с голословными обвинениями и планами закрыть пункты пропуска с 1 декабря.

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