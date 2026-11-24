сегодня в 06:22

В высокогорной части Гималаев на территории Непала произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости .

По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали во вторник в 01:32 UTC (04:32 мск).

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 94 километрах от индийского города Дарджилинг, где проживают около 123 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

В ночь на среду у берегов Камчатки произошли три сейсмособытия с разницей в несколько часов.

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