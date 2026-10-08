Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским

Проститься с психотерапевтом Анатолием Кашпировским пришли родственники, друзья и близкие. На Троекуровское кладбище пришли и поклонники известного психотерапевта: они принесли цветы и траурные венки к месту церемонии.

Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Племянник психотерапевта сообщил, что причиной смерти стала онкология.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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