Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Проститься с психотерапевтом Анатолием Кашпировским пришли родственники, друзья и близкие. На Троекуровское кладбище пришли и поклонники известного психотерапевта: они принесли цветы и траурные венки к месту церемонии.
Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Племянник психотерапевта сообщил, что причиной смерти стала онкология.
Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.
Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.
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Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО / Пришедшая на церемонию прощания поклонница Анатолия Кашпировского рассказала, что известный психотерапевт на сеансах помог ей победить бесплодие.
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО / На прощание также прислали венок с траурной лентой с надписью: «От Александра Митрошенкова и Андрея Малахова».
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО / Звезда «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин на церемонии прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО / Бывшая супруга психотерапевта Анатолия Кашпировского Ирина.
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО / Гроб с телом Анатолия Кашпировского.