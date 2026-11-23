В ночь на 23 ноября российские военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты для поражения объектов энергетического комплекса, транспортно-логистических узлов, портовых сооружений и морского транспорта. Цели атаки использовались для снабжения украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

В ходе ночной операции в Днепре была поражена электроподстанция напряжением 330 киловольт. Она снабжала энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

В Одесской области удары пришлись по элементам портовой инфраструктуры в Измаиле. Они задействованы в перевалке грузов военного назначения для ВСУ.

Кроме того, юго-западнее Одессы на морском переходе был поражен сухогруз, перевозивший партию военного имущества. В районе железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области российские силы вывели из строя два локомотива. Они обеспечивали переброску вооружений и боевой техники для украинской армии.

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