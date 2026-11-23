Мужчины старше 50 лет все чаще обращаются к пластическим хирургам, стремясь сохранить молодость и соответствовать представлениям об успешном человеке. При этом решение изменить внешность может быть продиктовано не личным желанием, а давлением общественных и профессиональных стандартов, сообщили РИАМО пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова и executive-коуч MCC ICF Юлия Куликова-Цай.

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), растет интерес мужчин к эстетическим операциям. Среди востребованных процедур — блефаропластика, ринопластика и коррекция лица.

Как объяснила Куликова-Цай, даже после 50 лет, когда мужчина уже добился профессионального признания, окружающие продолжают оценивать его по внешности. Исследования показывают, что привлекательных людей чаще воспринимают как лидеров и более успешных руководителей, хотя их внешность не связана с реальной эффективностью бизнеса.

По ее словам, именно здесь возникает давление стандартов: мужчина может решиться на пластическую операцию не потому, что недоволен собой, а из-за желания соответствовать чужим представлениям о том, как должен выглядеть успешный человек.

Сафонова добавила, что мужчины, решившиеся на операцию, чаще всего хотят сохранить естественный вид. Их цель — выглядеть отдохнувшими и посвежевшими, а не демонстрировать окружающим результат хирургического вмешательства.

«Пластическая операция не спасает бизнес сама по себе. Но если человек видоизменился и психологически перестроился, он способен сам вывести свое дело из кризиса. Психосоматическое действие пластической хирургии оказывает мощный эффект на то, как человек начинает функционировать в разных областях жизни», — поделился мнением Сафонова.

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