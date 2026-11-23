Мир России, США и КНР: что это значит для рубля и юаня

В паре рубль-юань в ближайшие дни российская валюта может получить поддержку, если продолжится восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Поддержку оказывает и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Торговый диапазон на текущей неделе — 12,15–12,30 рубля за юань, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В фокусе внимания рынков — последствия саммита АТЭС и результаты встречи лидеров России, США и КНР, отмечает он. В частности, подписанная ими декларация о мире, а также решение об увеличении производства и поставок нефтепродуктов, способное впоследствии повлиять на энергетические, а вместе с ними и валютные рынки.

Также в центре внимания — данные по профициту торгового баланса КНР за 10 месяцев текущего года. Мировые аналитики прогнозируют продолжение укрепления глобальных позиций юаня. При этом для самих экспортеров такое укрепление может привести к уменьшению выручки в китайской валюте, подчеркивает эксперт.

С учетом этих факторов Тимошенко обозначил торговый диапазон на ближайшие дни: 12,15–12,30 рубля за юань.