Российские власти допускают запуск системы прокатных удостоверений для видеоигр по образцу кинопроката и обязательное внесение игровых проектов в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это обяжет компании хранить пользовательские данные на серверах внутри России, сообщает « Коммерсант ».

Такие предложения фигурируют в обсуждении поправок к законопроекту «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», внесенному в парламент в конце 2024 года. Первоначальная редакция инициативы предусматривала вход игроков по номеру мобильного телефона, через учетную запись «Госуслуг» либо с применением Единой биометрической системы. Однако при подготовке документа к первому чтению, которое Госдума рассчитывает провести до конца этого года, пункты об идентификации геймеров могут убрать, сделав упор на правила маркировки игрового контента.

Вопрос оформления прокатных удостоверений для видеоигр поднимался еще в 2023 году по инициативе Яны Лантратовой, занимавшей тогда пост первого зампреда думского комитета по просвещению, а ныне являющейся уполномоченным по правам человека в РФ. Представители индустрии неоднократно указывали, что подобный барьер затормозит появление зарубежных релизов на отечественном рынке и способен вызвать ответные санкции в отношении российских разработчиков за рубежом.

К чему может привести ввод прокатных удостоверений для игр

Руководитель организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников пояснил, что формат прокатных удостоверений противоречит самой природе современных игр, функционирующих как живые сервисы с постоянными сезонами, патчами и пользовательскими модификациями. По его оценке, необходимость отправлять на экспертизу каждое обновление обернется бюрократическими очередями, срывом графиков и дополнительными расходами, которые лягут прежде всего на плечи российских разработчиков.

Представитель крупной ИТ-корпорации акцентировал внимание на необходимости равного применения таких норм ко всем участникам рынка. Он добавил, что процедура получения прокатного удостоверения зарубежными издателями из недружественных юрисдикций выглядит труднореализуемой.

В РВИ также обратили внимание на то, что многопользовательские проекты со встроенными чатами уже сейчас формально подпадают под регулирование закона об ОРИ — первым подобным примером в 2023 году стал шутер PUBG Mobile. По мнению участников отрасли, принудительная массовая регистрация и запуск прокатных удостоверений создадут избыточную административную нагрузку и заметно повысят затраты как для студий-разработчиков, так и для дистрибьюторских площадок.

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