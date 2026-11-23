Сервис по проверке уникальности в РФ не заметил, что работу полностью написал ИИ

Одна из крупных в России систем проверки текстов на плагиат не смогла выявить использование искусственного интеллекта в полностью сгенерированной работе и оценила ее уникальность на уровне 95%. Об этом сообщает Baza со ссылкой на жалобы студентов и преподавателей.

Спустя полгода после громкого скандала, когда алгоритм массово помечал самостоятельно написанные курсовые и дипломы как созданные нейросетью, ситуация развернулась в противоположную сторону. Теперь детектор пропускает откровенно нейросетевые тексты даже при наличии прямых улик.

В одном из случаев студент ради эксперимента специально оставил внутри сгенерированного материала прямые ссылки на нейросеть. Однако платформа проигнорировала этот маркер и выдала заключение о высокой оригинальности.

Молодой человек обратился в службу поддержки и открыто сообщил о своей проверке, но там заявили, что анализ был проведен правильно.

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