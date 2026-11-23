Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» выступила партнером международной просветительской акции «Географический диктант», получив статус официальной площадки мероприятия. Сотрудники петербургского офиса приняли участие в диктанте очно, тогда как работники Омского и Московского заводов смазочных материалов присоединились к акции в онлайн-формате.

«Географический диктант» проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Русского географического общества при поддержке президента РФ. Акция объединяет участников более чем из 140 стран. В этом году любителям географии было предложено ответить на 30 вопросов различной сложности — от общеизвестных фактов до заданий, требующих логического мышления, наблюдательности и нестандартного подхода. Новинкой 2026 года стал «Геодиктант. Продвинутый уровень» — дополнительный блок из 20 вопросов повышенной сложности, доступный всем желающим после завершения основного этапа.

Компания на регулярной основе поддерживает просветительские и патриотические инициативы, включая «Диктант Победы», а также развивает собственные образовательные и культурные проекты для сотрудников, школьников и студентов.

Заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефти — смазочные материалы» Наталия Дворецкая отметила, что компания регулярно участвует в масштабных просветительских, спортивных и экологических мероприятиях.

«„Географический диктант“ — это не только проверка знаний, но и важный шаг к пробуждению интереса к истории, культуре и уникальному природному наследию нашей страны. География помогает глубже понимать окружающий мир, осознавать богатство и многообразие России, ощущать связь с ее прошлым и настоящим. Подобные инициативы объединяют сотрудников разных поколений, расширяют кругозор и укрепляют патриотические ценности», — подчеркнула Дворецкая.