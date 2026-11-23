Все по закону: куда жаловаться, если многодетной семье не пришла льгота на ЖКУ

Многодетные семьи могут получать компенсацию расходов на коммунальные услуги, однако положенная льгота не всегда отражается в платежных документах. В некоторых регионах деньги перечисляют отдельно, поэтому отсутствие скидки в квитанции само по себе не означает, что семья лишилась поддержки. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор ООО «Объединенный центр обслуживания» (структура «Сити21») Евгений Беляев.

Почему скидка не отображается в квитанции

«Основные меры поддержки многодетных семей закреплены указом президента РФ от 23 января 2024 года № 63. Документ рекомендует регионам устанавливать льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30%. При этом конкретные условия, порядок расчета и перечень расходов определяются региональным законодательством», — сказал Беляев.

Он добавил, что в Московской области многодетным семьям предусмотрена ежемесячная денежная компенсация расходов на коммунальные услуги в размере 50% в пределах установленных нормативов. При этом льгота не обязательно распространяется на всю сумму в платежном документе.

Например, если семье из пяти человек начислили 10 тыс. руб за коммунальные услуги и все расходы укладываются в нормативы, компенсация может составить 5 тыс. руб. Однако в квитанции по-прежнему будет указана полная сумма, а положенные деньги перечислят отдельно.

«Если фактическое потребление превышает норматив, например из-за интенсивного использования воды или электроэнергии, компенсация рассчитывается от норматива, а не от всей начисленной суммы. Превышение оплачивается без льготы», — уточнил специалист.

Беляев отметил, что льготы могут распространяться на холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, газ и отопление. При этом компенсация расходов на содержание жилья, текущий ремонт и капитальный ремонт зависит от законодательства конкретного региона.

Куда обращаться, если компенсация не пришла

«Если компенсация назначена, но деньги не поступили, обращаться следует в орган соцзащиты, который назначил выплату. Если же в квитанции неверно начислена плата за содержание жилья, текущий ремонт или управление домом, необходимо обратиться в управляющую компанию. Она обязана разъяснить начисления и при наличии оснований сделать перерасчет», — рассказал Беляев.

Эксперт подчеркнул, что управляющая компания не назначает социальные выплаты и не обязана показывать их в квитанции, если регион предоставляет льготу в виде отдельной денежной компенсации. Если же законодательством предусмотрена именно скидка в платежном документе, но она не применяется, жителям следует запросить письменное объяснение. При необоснованном отказе можно обратиться в Госжилинспекцию.

Вопросы назначения льготы, ее размера и причин отказа в выплате необходимо решать с органами социальной защиты.

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