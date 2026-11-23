Бывшая супруга артиста Михаила Ефремова Софья Кругликова менее чем через год после расторжения предыдущего брака снова пошла под венец. Ее новым супругом стал 59-летний основатель и вокалист рок-коллектива «Жуки» Валерий Жуков, сообщает SHOT .

54-летняя женщина и создатель знаменитой композиции «Батарейка» узаконили свои отношения в ЗАГС еще в августе. Для Кругликовой эта свадьба оказалась третьей.

Жуков женился во второй раз. Первая супруга родила ему двоих сыновей, которые сейчас еще не достигли совершеннолетия. С женщиной Жуков расстался четыре года назад, в 2022-м.

Союз Кругликовой и Ефремова просуществовал 23 года. За это время у них появились трое детей. Однако задолго до подачи документов на развод в семье начался глубокий разлад. Он мог быть вызван частыми ссорами, пристрастием актера к спиртному и его якобы неверностью. В итоге супруги полностью прекратили общение.

Решающим ударом по браку могло стать трехдневное свидание артиста в местах лишения свободы с актрисой Дарьей Белоусовой. После этого в сентябре 2025 года пара окончательно развелась.

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