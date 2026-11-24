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Открыли движение по новому мосту в Бутурлине

Сначала была построена временная объездная дорога, после чего подрядчик выполнил демонтаж старого и строительство нового моста в Бутурлине в округе Серпухов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Также переустроили линию электроснабжения и смонтировали новое освещение.Особое внимание уделили качеству и надежности конструкций.

На всех этапах проводился строительный контроль с лабораторными испытаниями бетона, асфальта и грунта.21 ноября движение по обновленному мосту открыли.

Подрядчику предстоит завершить демонтаж временной объездной дороги, обустроить очистное сооружение и восстановить благоустройство прилегающей территории.

В целом за этот год обновили два важных путепровода в округе. Это шаг, который работает на перспективу. Новые транспортные сооружения позволят грамотно перераспределить транспортные потоки и вывести грузовой трафик в обход центральных улиц Серпухова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

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