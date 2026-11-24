Метель, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник температура опустится до минус 2 — 0 градусов, прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет снег, местами сильный. Местами ожидаются метель и снежные заносы.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
В регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, метели и порывистого ветра.
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