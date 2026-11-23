В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с приближением сильного снегопада, метели и порывистого ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем сайте .

Предупреждение из-за снега и обледенения начнет действовать в Москве и области с 09:00 вторника, 24 ноября, и продлится до 00:00 четверга, 26 ноября. В этот период днем 24 ноября и на протяжении суток 25 ноября ожидаются снегопады, местами сильные, метель.

Также ожидается образование снежных заносов. На дорогах появится гололедица.

Кроме того, с 12:00 24 ноября до 00:00 26 ноября в столице и области будет действовать предупреждение об усилении северного ветра. Его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду. Ожидается метель. При этом до 09:00 вторника погодных оповещений в регионе нет.

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