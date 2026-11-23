Ремонт участка водовода между водозаборными узлами «Ямкино» и «Молзино» завершился в деревне Молзино Богородского округа. Обновление повысит надежность водоснабжения для 104 тыс. жителей Ногинска и окрестных населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Аварийно-восстановительные работы охватили около 1800 метров сетей холодного водоснабжения. Чтобы сохранить подачу воды жителям, на время ремонта построили утепленный обводной трубопровод протяженностью 916 метров. Трассу прокладывали открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году в Подмосковье проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту ключевых объектов и сетей. Работы будут вести без прекращения подачи услуг жителям. На уже обновленных объектах число жалоб на качество воды и запах снизилось либо жалобы полностью прекратились.

Водовод отремонтировали по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного областному министерству ЖКХ, контролировали все этапы работ. Они проверяли соблюдение технологий прокладки, качество материалов и герметичность соединений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.