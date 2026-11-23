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Форум «Музееннале» собрал в Салехарде музейных специалистов со всей страны

В Салехарде 23 ноября открылся Всероссийский форум «Музееннале». Участники обсуждают передвижные выставки, работу с аудиторией и безопасность коллекций, сообщает «Север-Пресс» .

Двухдневный форум проходит в музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского. К музейным специалистам присоединились представители федеральных культурных институтов и благотворительных фондов.

Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Колтунов назвал нехватку подходящих площадей главным ограничением для передвижных выставок. Логистические сложности в Арктике регион, по его словам, научился решать.

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева подчеркнула: «Очень важно, чтобы люди, работающие в музеях, имели возможность общаться, встречаться, обмениваться опытом и учиться друг у друга. Такое „переопыление“ очень помогает каждому отдельно взятому музею становиться лучше».

В Новоуренгойском государственном музее готовят к открытию арт-центр «Газ» и Зал цифрового искусства с проектом Третьяковской галереи «Мир русских сказок».

Участники также обсудили эвакуацию, хранение и микроклимат для экспонатов. Заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов сообщил, что музей уже два года ежемесячно проводит тренировки по гражданской обороне.

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