В Подмосковье выполнили около 1,4 тыс заявок на обслуживание подвалов

Коммунальные службы Московской области с начала ноября выполнили около 1,4 тыс. обращений жителей по содержанию подвалов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители направляли обращения в Единую диспетчерскую службу региона. Коммунальные службы устранили подтопления, заменили и отремонтировали участки трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, канализации, восстановили теплоизоляцию. Наибольший объем работ выполнили в Шатуре — 327, Химках — 157 и Богородском округе — 115.

Кроме того, в подвалах провели дезинфекцию и дератизацию, восстановили освещение и установили новые замки на входных дверях, чтобы ограничить доступ посторонних.

Сухой подвал помогает сохранить прочность основания дома и предотвратить появление грибка и трещин на стенах первых этажей. Нормативное содержание также предусматривает уборку мусора для снижения риска пожаров. Регулярное обслуживание подвалов важно для долговечности зданий и здоровья жителей.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что инспекторы проверяют подъезды, чердаки, подвалы, кровли и фасады. Чек-лист разделен по приоритетности на красный, оранжевый и желтый блоки.

В первую очередь инспекторы обращают внимание на подтопления подвалов, негерметичность расположенных там трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также на повреждения теплоизоляции труб на чердаках. Нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе и направляют управляющим организациям. Сроки устранения составляют от суток до семи дней. Подтверждение выполненных работ также вносят в систему.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.