Команда Наро-Фоминского техникума завоевала диплом лауреата II степени. В ее состав вошли Ксения Шабанова, Александра Сагеева, Эмилия Танцева, Татьяна Ахальцева и Роман Рудский. Наставником стала советник директора по воспитанию Дарья Босак.

В индивидуальном треке Илона Чигорко стала лауреатом II степени, а Марина Корчагина — III степени. Их наставником была Марина Николаева.

За победу боролись почти 500 студентов колледжей и техникумов из более чем 40 регионов России. Для выхода в финал участники разрабатывали социально значимые проекты.

На заключительном этапе в Нижнем Новгороде финалисты решали кейсы от партнеров конкурса, участвовали в тематических мастерских, интерактивных лекциях, мотивационных встречах, играх и мастер-классах с экспертами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.