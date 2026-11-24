Антидепрессанты необязательно вызывают зависимость, однако резкое прекращение их приема может сопровождаться неприятными симптомами, — препараты способны вызывать тошноту, головокружение, нарушения сна, сообщил РИАМО клинический психолог ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Игорь Мартынов.

«Само по себе отсутствие депрессии не делает назначение антидепрессанта ошибочным. Но это не означает, что такие препараты подходят всем или что их можно принимать без медицинского наблюдения», — объяснил Мартынов.

Среди возможных побочных эффектов антидепрессантов — сонливость и бессонница, изменения аппетита и массы тела, а также сексуальные нарушения. Некоторые препараты требуют особой осторожности при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с печенью и при одновременном приеме других лекарств. Отдельного внимания требует назначение антидепрессантов беременным и кормящим женщинам. В таких случаях врач должен индивидуально оценивать возможную пользу и риски лечения.

«Антидепрессанты обычно не вызывают зависимость в том же смысле, что некоторые препараты с выраженным потенциалом формирования зависимости. Однако при снижении дозы или резкой отмене могут возникать симптомы прекращения приема», — предупредил психолог.

Поэтому самостоятельно изменять дозировку или прекращать лечение нельзя — такие решения необходимо обсуждать с лечащим врачом, подчеркнул специалист.

Страх перед антидепрессантами нередко связан не только с побочными эффектами. Некоторые пациенты опасаются, что препараты изменят их личность или что сам факт назначения означает наличие серьезных психологических проблем.

«Эти опасения не стоит высмеивать или обесценивать. Человеку важно дать возможность задать вопросы и получить понятные ответы: зачем назначен препарат, какого эффекта ожидают, какие риски существуют», — отметил специалист.

Назначение медикаментов относится к компетенции врача, а психологическая помощь и лекарственная терапия при необходимости могут дополнять друг друга.

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