Депутат Свищев объяснил, как получить компенсацию за залив квартиры

Первый шаг — вызвать аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. По словам Свищева, постановление правительства РФ № 354 обязывает ее представителей составить акт о заливе в течение 12 часов с момента обращения.

«Если УК не пришла, не ждите. Составляйте акт сами, с соседями. Пригласите двух незаинтересованных свидетелей, опишите все подробно, сфотографируйте повреждения. В акте обязательно укажите, что представитель УК на осмотр не явился», — указал депутат.

Свищев посоветовал подробно снять на фото и видео повреждения потолка, стен, пола, мебели и техники. В акте нужно указать причину затопления. Если она неочевидна, следует настаивать на обследовании квартиры сверху. Отказ соседа пустить на осмотр или подписать акт также нужно зафиксировать.

Для суда, по словам парламентария, потребуется независимая оценка ущерба. Если виновник откажется возместить его добровольно, следует подать иск. Свищев пояснил, что можно взыскать стоимость ремонта, расходы на экспертизу, компенсацию морального вреда, а при затягивании выплаты соседом — еще и проценты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.