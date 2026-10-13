В Видном отремонтировали линию электроснабжения для 20 тыс жителей

Компания «Мособлэнерго» в начале октября отремонтировала кабельную линию в Видном, повысив надежность электроснабжения около 20 тыс. жителей и социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики заменили участок кабеля на линии напряжением 6 киловольт, которая снабжает электричеством 4-й и 5-й микрорайоны Видного в Ленинском городском округе. От нее также получают питание четыре средние общеобразовательные школы, три детских сада и городская котельная, обеспечивающая теплом дома десятков тысяч горожан.

Работы провели в рамках текущей эксплуатации в начале октября. Общая протяженность линии составляет пять километров. Она проходит от подстанции № 684 до распределительной трансформаторной подстанции № 8.

Линия эксплуатировалась много лет и нуждалась в реконструкции. Резкие перепады напряжения могли привести к ее повреждению и отключению электричества в нескольких кварталах и котельной. Зимой это создавало риск прекращения отопления жилых домов. Замена участка кабеля повысила надежность электроснабжения перед наступлением устойчивых холодов.

«Подготовка к отопительному сезону — это комплексная задача, где важно каждое звено, и мы последовательно укрепляем энергетическую инфраструктуру городов Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.