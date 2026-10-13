Врачи прооперировали чемпионку России Яну Зимирову в Нижнем Новгороде
Двукратная чемпионка России, игрок женской сборной РФ по футзалу Яна Зимирова перенесла операцию в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н».
О хирургическом вмешательстве рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем канале в мессенджере МАКС.
«Как отметил травматолог Алексей Крупко, у титулованной „норманочки“ был сильно разбит мениск, но врачам удалось восстановить его практически полностью», — рассказал Никонов.
Через два часа после наркоза Зимирова смогла сделать первые шаги. Предполагается, что футболистка вернется к полноценным тренировкам через несколько месяцев.
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