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Самолет приземлился в Нюрнберге после сигнала о захвате судна

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту немецкого Нюрнберга после подачи из кабины экипажа экстренного кода «7500». Он свидетельствует о захвате воздушного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Баварии.

По информации правоохранительных органов, после активации сигнала экипаж полностью прекратил выходить на связь по радиоканалам. Для обеспечения безопасности в воздух незамедлительно подняли дежурные истребители Eurofighter.

Они сопровождали борт авиакомпании Corendon Airlines. Самолет летел с греческого острова Корфу. Его «вели» вплоть до приземления в немецком аэропорту.

Утром деятельность аэропорта Нюрнберга уже подвергалась временным ограничениям. Три экипажа параллельно доложили диспетчерам об обнаружении неопознанного воздушного объекта, предположительно, беспилотного летательного аппарата.

Ранее 13 октября самолет Стокгольм-Цюрих подал сигнал бедствия 7700 в небе над ФРГ. Код указывал на «общую чрезвычайную ситуацию».

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